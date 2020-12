Oltrepò sotto la neve

Voghera – Le nevicate interessano ormai tutta la Lombardia e il “Piemonte lombardo” con capoluogo Tortona. La vicina Voghera presenta criticità solo su alcune strade della provincia che la lambiscono. Problemi viabilistici si registrano anche su alcuni tratti della A7, nella zona di Gropello Cairoli, in direzione di Milano. Problemi molto gravi ci sono poi in alta Valle Staffora. In particolare al Brallo, dove è caduto mezzo metro di neve che ha reso praticamente impossibile lo spazzamento strade. In alcuni Comuni del vogherese disagi a causa dell’interruzione della corrente elettrica ma er fortuna la situazione generale si sta normalizzando. Tortona resta imbiancata, con qualche disagio per il traffico, ma in mattinata la situazione è tornata normale.

Foto de “IlMeteo.it”