Roberto Cota molla Riccardo Molinari per andare con Silvio Berlusconi

Torino (Andrea Guenna) – È stato governatore del Piemonte per la Lega dal 2010 al 2014 ma ora aderisce al partito di Berlusconi. Che il Cavaliere abbia doti di affabulatore è noto, ma cosa abbia promesso all’avvocato Cota per convincerlo a rituffarsi nell’agone politico italiano, notoriamente il più incasinato della civiltà occidentale, sfugge. Gli è che Cota – uno di quelli considerati un tempo “Duri e Puri” del Carroccio e dallo stesso Senatur – con la sua scelta ci fa pensare male per il fatto che si sia “ammorbidito” al punto da sprofondare nel partito delle amazzoni come la rifatta (male) Bernini, l’ex valletta e poi deputata Carfagna, l’avvocata Gelmini. Gli è che dal patto di ferro col mandrogno Riccardo Molinari, è passato ad un più diplomatico rapporto con chi, nel bene e nel male, ha fatto la storia d’Italia negli ultimi 30 anni. Silvio Berlusconi. Ed ecco che il gentile avvocatino di Novara, dopo tutto quello che ha passato nelle varie vicende giudiziarie cui l’hanno sottoposto quei cattivoni dei magistrati di sinistra una decina di anni fa, ora cerca di rifarsi una verginità politica col Cavaliere.

Il che è tutto dire.

A questo punto il cronista, incuriosito, gli ha chiesto a cosa si debba questa decisione: “Non ho poltrone da difendere – ha risposto candidamente Roberto – né da occupare, ma la passione politica, quella non si è mai spenta. Perché Forza Italia? Perché porta avanti il federalismo, il pensiero liberale. Sono convinto che ci sia uno spazio politico molto ampio nel centro destra che, giova ricordare, è maggioritario fra la gente”.

Col pensiero liberale, però, andiamoci piano perché i liberali sono sempre stati dei rivoluzionari ed hanno tagliato la testa a due Re, quello d’Inghilterra prima e quello di Francia poi. L’avvocato Cota forse non ha contezza di quanto abbiano detto e fatto liberali come Erasmo da Rotterdam, Ugo Grozio, Oliver Cromwell, William Penn, John Locke, Hegel, Adam Smith, Robespierre, Kant, Frederic Bastiat, Cavour, Winston Churchill, Keynes, Von Hayek, Piero Gobetti, Milton Friedman, Benedetto Croce, Luigi Einaudi, Giovanni Malagodi, Sergio Ricossa, per cui con certe affermazioni è bene andarci piano.

Ma lui spiega questa scelta così: “Sono in politica da più di vent’anni e non mi sembrava giusto non dare più il mio contributo. Si tratta d’un impegno che ho preso con me stesso, con grande senso di responsabilità”. Si dice che l’abbiano convinto Paolo Zangrillo a livello regionale e l’onorevole Diego Sozzani (quello tristemente noto a Tortona) col quale, oltre all’amicizia personale, a Novara, ha condiviso numerose esperienze nell’ambito del centrodestra. In particolare quando era assessore allo sport del Comune di Novara.

Almeno sappia che essere liberali non è facile perché li hai tutti contro: “supra partes” quelle merde di preti con annessi e connessi, a sinistra quelle bestie di trinariciuti e a destra quelle teste di cazzo dei fascisti. Per questo essere liberali significa avere gli attributi. Speriamo che Cota, al di là di tutto, li tiri fuori. Per il bene suo e di quelli che lo voteranno.