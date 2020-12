Super nevicata in Lombardia, treni con ritardi record e disagi per i passeggeri

Milano (d.d. per Milano Today) – Disagi per i viaggiatori, rallentamenti e ritardi record. Questa la situazione della circolazione dei treni in Lombardia nella mattinata di lunedì 28 dicembre, quando a causa della nevicata che ha anche provocato la caduta di alcuni alberi, molti convogli sono stati rallentati. Tra i treni con i ritardi più clamorosi il Frecciarossa Torino Salerno, che passa per il capoluogo lombardo e ha accumulato circa 52 minuti di ritardo; l’intercity 1580 da Lecce a Torino, sempre di passaggio a Milano, con 135 minuti; i regionali da Mantova e Bologna per Milano, che avevano una media di un’ora; il regionale Alessandria Milano Porta Genova, con ben due ore. Su alcune linee i problemi sono stati causati dalla caduta di alberi, come fra Lecco e Milano. I tecnici di Rfi stanno lavorando per garantire la circolazione. Molti treni, come annunciato ieri, sono stati cancellati proprio a causa della neve prevista e Trenord aveva invitato i passeggeri a muoversi solo se strettamente necessario. “Per le conseguenze del maltempo – aveva scritto in una nota la società di trasporti – la circolazione potrà subire forti rallentamenti. Saranno garantiti i collegamenti sulle principali direttrici”.