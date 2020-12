Caserma chiusa causa Covid, i carabinieri lavorano nell’unità mobile

Ozzano Monferrato – La Caserma dei Carabinieri è momentaneamente chiusa e non accessibile ai cittadini per il Covi19. Infatti un carabiniere è risultato positivo e ciò ha obbligato i colleghi di stanza in caserma all’isolamento. Per questo motivo sono stati risanati gli ambienti e isolati i quattro uomini della Benemerita non ancora contagiati. Per il fatto che i Carabinieri non possono per regolamento abbandonare la caserma, il comando compagnia di Casale ha inviato un’unità mobile al comando del capitano Christian Tapparo comandante della compagnia di Casale Monferrato (nella foto).