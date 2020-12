È mancato Marco Bianchi decano degli avvocati tortonesi

Tortona – Stanotte a 81 anni è mancato dopo lunga malattia l’avvocato Marco Bianchi. Il Rosario sarà recitato stasera alle sette in Duomo mentre il funerale si svolgerà domattina alle 11. Da oltre 50 anni svolgeva l’attività forense come avvocato civilista e, per questo prestigioso anniversario, era stato premiato dal Consiglio dell’Ordine della provincia di Alessandria. Appassionato di sport, prediligeva le arti marziali, ma nutriva anche una grande passione per il giardinaggio. Era padre dell’avvocato Lorenzo Bianchi, ex assessore nella “Giunta Bardone” e attuale consigliere comunale di minoranza, col quale condivideva lo studio legale fondato dal fratello Adriano morto a 90 anni il 27 dicembre 2012. L’avvocato Marco Bianchi era un estimatore del tortonese e delle sue tradizioni per cui aveva scritto il libro “Soffietto e altri racconti”, pubblicato a marzo, dove si leggono fatti e aneddoti della vita di questa zona al confine tra Piemonte e Lombardia.

A lungo è stato membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tortona e in più occasioni ha ricoperto la carica di Commissario per l’esame di abilitazione alla professione forense alla Corte di Appello di Torino.

Durante l’Università, aveva insegnato Educazione fisica a San Sebastiano Curone e a Garbagna. Dopo la laurea e il praticantato era entrato nello studio del fratello Adriano, a Tortona. Si è sposato due volte: con Silvana Ricci, madre di Lorenzo, e con Renza Allegrone, da cui è nata Margherita.