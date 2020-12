Gli italiani non si fidano ancora del vaccino, in media solo due su tre accettano di farlo

Red – È inutile negarlo, in questa fase, in Italia il numero di chi è disposto a farsi vaccinare non supera il 65% della popolazione destinataria. La stessa percentuale che si registra, per ora, ad Alessandria dove il 35% dei dipendenti dell’Asl, cioè operatori della Sanità Pubblica, ha detto di no alla vaccinazione. Più alta la percentuale al Nord, molto più bassa al Sud. La gente non si fida anche perché ormai tutto il mondo sa che il Covid19 non uccide ed è curabile da casa se preso in tempo. Ma c’è un altro aspetto della vicenda che non convince, ed è la velocità con la quale si è arrivati ai vaccini e la loro varietà. Infatti i vaccini attualmente disponibili sono ben quattro.

Quattro tipi di vaccino

C’è il vaccino che utilizza la tecnica del virus inattivato: si introduce nell’organismo un virus ucciso con metodi chimici. È simile ai vaccini antinfluenzali tradizionali o al vaccino della poliomielite. Contiene particelle virali intere ma non infettive che il sistema immunitario riconoscerà come nemiche, producendo anticorpi e globuli bianchi specifici rivolti contro le proteine di superficie del virus. Utilizzano questo sistema i vaccini cinesi Sinovac e Sinopharm e il vaccino indiano Bharat Biotech. Esiste anche il vaccino veicola solo le proteine virali per cui si iniettano solo le proteine del virus che stimolano la produzione di anticorpi. È il sistema usato dalla casa farmaceutica Novavax e da Sanofi/GSK. Entrambi i vaccini conterranno proteine spike di sars-cov-2, il virus responsabile del Covid. Sebbene queste proteine siano prodotte con tecnologie innovative, il tipo di vaccino somiglia a quello dell’epatite B: anche quest’ultimo contiene solo proteine di superficie del virus. Poi c’è il vaccino a Rna messaggero che non contiene parti del virus o particelle virali intere, ma piccoli segmenti di acidi nucleici (Rna) che, catturati dalle nostre cellule, impartiscono le indicazioni alle cellule stesse per formare la proteina spike del virus in grado di stimolare la produzione di anticorpi. In questo modo il nostro organismo si allena a riconoscere ed eliminare il futuro nemico producendo lui stesso una proteina virale innocua. È il metodo usato da Pfizer-Biontech e da Moderna. Infine esiste anche il vaccino a vettore virale, costituito da un virus innocuo per l’uomo che non è in grado di replicarsi, che è stato ingegnerizzato per veicolare nelle cellule del nostro organismo una sequenza genetica che sarà poi tradotta dalle nostre cellule nella proteina del virus. Il principio sfruttato da questo tipo di vaccino è simile a quello del vaccino Rna messaggero, cioè non introdurre direttamente le proteine virali nell’organismo, ma indurre le nostre cellule a produrle. La differenza è che, in questo caso, l’informazione che codifica la proteina è veicolata da un virus ingegnerizzatore innocuo e non da segmenti di Rna. Appartengono a questo gruppo i vaccini di Astrazeneca/Università di Oxford, di Janssen/Johnson&Johnson, della cinese CanSino ed il vaccino russo Sputnik V.

I vaccini anticovid sono davvero sicuri?

Un altro aspetto che preoccupa non poco è che di solito i dati di sicurezza dei vaccini si acquisiscono nel tempo, in un periodo lungo che supera anche il periodo della sperimentazione e si estende ai mesi e agli anni in cui il vaccino viene somministrato nella comunità. Il monitoraggio serve infatti a evidenziare effetti indesiderati pari allo 0,02% che le sperimentazioni, seppur molto ampie e rigorose, non possono rilevare per insufficiente potere statistico.

Il fatto che lo sviluppo di questi vaccini sia avvenuto così rapidamente potrebbe spaventare qualcuno, ma l’Agenzia europea del farmaco ha assicurato che la valutazione della sicurezza dei vaccini anti Covid non avrà scorciatoie e dovrà rispettare gli stessi standard di ogni altro vaccino.

In questo momento gli unici dati di cui si dispone sono quelli delle prime fasi di sperimentazione, condotti su pochi volontari e riguardano gli effetti indesiderati più canonici, quelli legati alla somministrazione e all’attivazione del sistema immunitario, quindi comuni a tutti i vaccini, come dolore, gonfiore e rossore del punto di iniezione oppure più generali, come stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e articolari e febbre, che possono essere anche importanti, ma non pericolosi. Per quanto riguarda il vaccino Pfizer-BioNtech gli effetti indesiderati riscontrati sono relativamente blandi. Tra quelli di tipo locale, la maggior parte dei vaccinati ha lamentato un lieve dolore nella zona dell’iniezione, mentre pochi sembrano aver accusato rossore o gonfiore. Per quanto riguarda gli effetti generali, sono stati osservati stanchezza, mal di testa, dolori muscolari e brividi per lo più lievi o moderati soprattutto dopo la seconda dose. La febbre sopra i 38° è stata invece rilevata in una minoranza di persone. Rispetto ai più giovani, negli anziani le reazioni locali e generali sono state meno frequenti e un po’ più lievi. A oggi, con le prime vaccinazioni nel Regno Unito si sono osservate alcune risposte allergiche in persone soggette a questo tipo di reazioni che hanno spinto le autorità sanitarie inglesi a sconsigliare per ora la vaccinazione in chi soffre da tempo di gravi allergie.

Quanto durerà l’effetto del vaccino?

Questa è una bella domanda e anche su questo punto è impossibile esprimersi adesso. Sappiamo già che i coronavirus del raffreddore comune sono in grado infettare più volte le persone che li incontrano, anche dopo soli 6-12 mesi. Alcuni sporadici casi di reinfezione sono stati documentati anche con questo nuovo coronavirus, a testimonianza che alcune persone possono non aver sviluppato un’immunità protettiva duratura. Gli studi su animali ci dicono però che una precedente infezione protegge da una successiva e i fatti ci dicono che la stragrande maggioranza dei casi non si è reinfettata. Si spera quindi che i vaccini, suscitando una risposta immunitaria simile a quella rilevata nei pazienti convalescenti, riescano a conferire un’immunità altrettanto protettiva e duratura.

Quante dosi di vaccino abbiamo e chi ci vaccinerà?

All’Italia andrà il 13,5% del totale dei vaccini opzionati dall’Unione Europea, terza dopo Germania (18,6%) e Francia (15%). L’acquisto dei vaccini sarà centralizzato e non affidato alle Regioni, come normalmente avviene. Logistica, approvvigionamento, stoccaggio e trasporto saranno di competenza del commissario straordinario Arcuri. Il vaccino sarà somministrato gratuitamente a tutti gli italiani, non sarà obbligatorio ma volontario e sarà in dosi sufficienti per vaccinare via via tutta la popolazione.

Nelle fasi iniziali della campagna vaccinale si darà priorità agli operatori socio sanitari, ai residenti e al personale delle Rsa, alle persone in età avanzata, che sono più affette da altre malattie e quindi più a rischio di Covid grave. Naturalmente, con l’aumento delle dosi, si inizierà a sottoporre a vaccinazione le altre categorie di popolazione, tra le quali quelle appartenenti ai servizi essenziali come gli insegnanti e il personale scolastico, le Forze dell’ordine, il personale delle carceri e dei luoghi di comunità. Nel caso in cui, poi, si sviluppassero focolai epidemici in specifiche aree, eventuali scorte di vaccino saranno destinate ai territori in difficoltà. Infine, più avanti, il resto della popolazione: il cuore della campagna vaccinale sarà tra la prossima primavera e la prossima estate.