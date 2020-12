Grigi: possibile l’arrivo di un rinforzo a centrocampo prima della gara col Como

Alessandria – “Agazzi? Un giocatore interessante, molti club hanno già messo gli occhi su di lui”. Le parole sono di Fabio Artico, ds dell’Alessandria Calcio, che sta già cominciando a muoversi per sondare il mercato invernale.

I Grigi sono ancora a riposo, gli allenamenti ricominceranno giovedì. Ma intanto la società pare proprio essersi messa in moto per cercare pedine nuove da inserire in vista della sfida contro il Como, in programma domenica 10 gennaio, penultima giornata del girone di andata. Una gara delicata: il Como è secondo in classifica, l’Alessandria terza a -4 dai lariani, dunque una partita che potrà dire molto sul prosieguo del campionato delle due compagini.

Stando alle prime voci di corridoio, l’Alessandria starebbe cercando di migliorare il centrocampo, reparto apparso maggiormente in affanno in questa prima parte di campionato.

E Davide Agazzi, 27 anni, in uscita dal Livorno, club che sta attraversando un periodo molto difficile data anche la recente penalizzazione che lo fatto sprofondare al penultimo posto, sarebbe uno dei profili più appetibili per la società mandrogna.

Ma anche difesa e attacco potrebbero subire modifiche. Davanti ad andar via potrebbe essere Stijepovic che, sempre secondo voci di corridoio, avrebbe chiesto di essere ceduto per poter giocare di più. E allora, in quel caso, si libererebbe spazio che potrebbe essere occupato da un nuovo innesto.

Il ds Artico, oggi, dovrebbe incontrare mister Gregucci per sondare anche il parere dell’allenatore. Poi sarà tempo di valutazioni.