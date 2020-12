Medici anti-Pfizer a processo come Galileo: dovranno pentirsi e abiurare

Roma – L’Ordine dei medici di Roma e provincia ha avviato un procedimento disciplinare “per 3 medici che, in trasmissioni televisive locali e sui social, hanno espresso posizioni contrarie alla vaccinazione anti-Covid. Le segnalazioni sono arrivate da parte di colleghi e pazienti. Un medico ‘negazionista’ ha già risposto e dovrà andare in commissione di disciplina che si riunirà a gennaio, per gli altri 2 attendiamo una risposta”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Antonio Magi (nella foto), presidente Omceo (Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri) di Roma. Per quanto riguarda invece i medici contrati alle vaccinazioni obbligatorie o a quella dell’influenza, prosegue: “Sono 10 i colleghi che hanno subito un procedimento che va dalla censura all’ammonimento. Alcuni si sono ravveduti e sono tornati sui loro passi”. Magi spiega ancora che nella storia dell’Omceo di Roma “nessun medico è stato radiato perché contrario alle vaccinazioni. Alcuni medici si sono pentiti per quello che hanno detto ai pazienti, o scritto, altri hanno dato spiegazioni e fatto passi indietro”.

Roba da far rizzare i capelli in testa.