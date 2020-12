Cristina Bargero nel Cda di Trenitalia

Casale Monferrato – Cristina Bargero, ricercatrice dell’Ires, già deputata del Pd oggi nelle file di Italia Viva, è entrata a far parte del nuovo cda di Trenitalia. Ieri la prima riunione del nuovo board, presieduto Michele Pompeo Meta con l’ad Luigi Corradi, della società, partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato, che gestisce il trasporto passeggeri. Nata a Casale Monferrato, una laurea in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Torino con un percorso di studi economico, due Master, uno in analisi delle politiche pubbliche e uno in Pubblica Amministrazione, è ricercatrice all’Istituto ricerche economiche e sociali del Piemonte. Si occupa delle tematiche relative alle politiche pubbliche ed in particolare a quelle dello sviluppo economico del territorio e della finanza locale. Autrice di diverse pubblicazioni, è stata docente a contratto all’Università degli Studi di Torino. Tra i fondatori del Partito Democratico nella provincia di Alessandria,

il 29 dicembre 2012 partecipa alle primarie dei parlamentari del Partito Democratico nella provincia di Alessandria dove risulta la seconda più votata, dietro solo a Daniele Borioli. Entra così nella lista di candidati per la Camera dei deputati alle Elezioni politiche italiane del 2013 per la circoscrizione Piemonte 2. Il 24-25 febbraio 2013 viene eletta per la prima volta alla Camera dei deputati e il Partito Democratico, nella sua città natale, Casale Monferrato, diventa il partito più votato. Membro del Cda della Fondazione Slala – il sistema logistico del nord ovest d’Italia, con sede ad Alessandria, di cui è presidente l’avvocato Cesare Rossini – nel 2019 aderisce al partito Italia Viva.