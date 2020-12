Grigi: per il centrocampo possibile l’arrivo di Bruccini dal Cosenza

Alessandria – Proseguono le indiscrezioni sui possibili nuovi arrivi all’Alessandria Calcio in vista dell’imminente apertura del mercato invernale. Il centrocampo è il reparto su cui sembra voler maggiormente lavorare il Direttore Sportivo Fabio Artico.

Ad un passo dal vestire la maglia grigia ci sarebbe, in questo senso, Mirko Bruccini, 34 anni, centrocampista attualmente nelle file del Cosenza ma pronto, secondo quanto trapelato, a lasciare il club calabrese per accasarsi in riva al Tanaro. La squadra di patron Di Masi sarebbe ad un passo dall’accordo con il giocatore, corteggiato anche da Avellino e Lucchese.

Ma quello di Bruccini, seppur in pole position, non è il solo nome che circola per il centrocampo. Davide Agazzi, ventisette anni, in uscita dal Livorno, sarebbe un altro nome nel taccuino di Artico così come quello di Marcello Falzerano, 29 anni, in uscita dal Perugia.

Tre nomi per un solo posto libero, al momento, in vista dell’importante match di domenica 10 gennaio contro il Como.