Viva il campanello, frutto dell’energia elettrica, simbolo del progresso: d’altronde nelle scuole italiane c’è solo quello

di Andrea Guenna – “La campanella suona a metà. Torna in classe il 50% degli studenti”. Così scrive sull’ex foglio della Fca la pur volenterosa Claudia Luise, che prende una cappella grossa come una casa scambiando una non meglio precisata campanella per il campanello elettrico che scandisce le ore a scuola (ma anche il flemmatico Sallusti, direttore del Giornale di Montanelli, ha fatto la stessa cappella, una cappella che Montanelli non avrebbe mai fatto), ricordando al lettore che il 7 gennaio si ritorna a scuola, anche se a scartamento ridotto. Ma si dimentica (che scuole ha fatto?) che, in tutte le scuole d’Italia, da almeno cento anni, ad indicare l’inizio delle lezioni c’è un “driiin” e non un “din don dan”, per cui, fino a prova contraria, il segnale non risulta emesso da una campanella ma da un campanello elettrico. Come ho già scritto (sed repetita iuvant), andando a consultare il sempre ottimo vocabolario Zingarelli del 1965 (quando la nostra lingua non era stata ancora contaminata), a proposito di campanella si legge: “Piccola campana – Genere di piante col fiore formato a modo di campanella”. Ora, lasciando perdere il fiore, la ricerca si restringe e bisogna andare a vedere qual è la differenza fra la campana e il campanello. Ebbene, fra i due la differenza c’è ed è semplice in quanto il campanello si impugna per il manico e si scuote per suonarlo (se è grande diventa un campanaccio), mentre la campana, grande o piccola che sia (campanella), si aziona tirando una corda o cordicella. E quello della scuola è elettrico, quindi non può essere che un campanello. Passi lo zucchino che diventa zucchina, i tagliatelli (nati in Piemonte come taiarin) che diventano tagliatelle, ma il campanello – almeno quello elettrico – non dovrebbe mai diventare una campanella. Il progresso ha i suoi diritti e l’energia elettrica con lui, come anche la lingua italiana, la più precisa del mondo intero, cinese compreso. Conserviamola così com’è.