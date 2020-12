Viva il campanello, frutto dell’energia elettrica, simbolo dell’Illuminismo e del progresso

di Andrea Guenna – “La campanella suona a metà. Torna in classe il 50% degli studenti”. Così scrive sul foglio della Fca la pur volenterosa Claudia Luise, ricordando al lettore che il 7 gennaio si ritorna a scuola, anche se a scartamento ridotto. Ma si dimentica (che scuole ha fatto?), che ad indicare l’inizio delle lezioni è un “driiin” e non un “din don dan”, per cui, fino a prova contraria, non risulta emesso da una campanella ma da un campanello elettrico. Come ho già scritto (sed repetita iuvant), andando a consultare il sempre ottimo vocabolario Zingarelli del 1965 (quando la nostra lingua non era stata ancora contaminata), a proposito di campanella si legge: “Piccola campana – Genere di piante col fiore formato a modo di campanella”. Ora, lasciando perdere il fiore, la ricerca si restringe e bisogna andare a vedere qual è la differenza fra la campana e il campanello. Ebbene, fra i due la differenza c’è ed è semplice in quanto il campanello si impugna per il manico e si scuote per suonarlo (se è grande diventa un campanaccio), mentre la campana, grande o piccola che sia (campanella), si aziona tirando una corda o cordicella. E quello della scuola è elettrico, quindi non può essere che un campanello. Ma ancor di più, il campanello è elettrico, e non lo si può assimilare ad una specie di campana o a un campanaccio. Passi lo zucchino che diventa zucchina, i tagliatelli (nati in Piemonte come taiarin) che diventano tagliatelle, ma il campanello – almeno quello elettrico – non dovrà mai diventare una campanella. Il progresso ha i suoi diritti e l’energia elettrica con lui, come anche la lingua italiana, la più precisa del mondo intero, cinese compreso. Conserviamola così com’è.