Ricoverato in Tso e denunciato il marocchino che riempiva di botte la moglie incinta

Novi Ligure – È finito alla “neurodeliri” dell’ospedale di Novi in Tso, D.A., il marocchino di 29 anni residente a Pontecurone che continuava a picchiare la moglie di 19 anni, incinta all’ottavo mese di gravidanza. La segnalazione dei maltrattamenti è arrivata ai Carabinieri lunedì scorso da un familiare della coppia, durante l’ultima furiosa discussione. Giunti sul posto, gli uomini della Benemerita hanno aiutato la donna e cercato invano di calmare il marito che, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Novi Ligure. La moglie, anche lei marocchina, a causa delle botte e dello stress psicologico ha iniziato ad avere perdite di liquido amniotico ed è finita all’ospedale di Voghera ricoverata sotto osservazione. Fortunatamente sia lei che il bambino non hanno riportato traumi irreversibili. Il marito violento invece è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Il fenomeno della violenza sulle donne sta assumendo dimensioni molto preoccupanti. Nei primi dieci mesi di quest’anno è stata uccisa una donna ogni tre giorni. Le associazioni avevano lanciato l’allarme fin dal primo lockdown in primavera. Il timore era che, per chi è maltrattata in famiglia, la quarantena potesse coincidere con un aumento delle violenze. Così è stato. L’isolamento, la convivenza forzata, l’impossibilità di sottrarsi materialmente ai maltrattamenti uscendo di casa e l’instabilità del periodo hanno reso le donne e i loro figli ancora più vulnerabili.