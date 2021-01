Grigi: ripresi ieri gli allenamenti, l’attaccante Stijepovic verso la cessione alla Pistoiese

Alessandria – Cominciano a circolare anche voci di mercato in uscita in casa Alessandria Calcio. A lasciare il club piemontese dovrebbe essere Ognjen Stijepovic. Il ventunenne attaccante montenegrino, preso in prestito nel corso del mercato estivo dalle giovanili della Sampdoria, è stato utilizzato pochissimo in questa prima parte di campionato ragion per cui l’Alessandria potrebbe rigirarlo ai Blucerchiati che dovrebbero, a loro volta, cederlo in prestito alla Pistoiese. Il club toscano ha, infatti, già fatto diverse richieste per il giocatore, nelle cui file ha già militato lo scorso anno, collezionando 17 gare e 5 reti. Nel caso in cui l’operazione andasse a buon fine, si libererebbe un’altra casella nella rosa dell’Alessandria e il club potrebbe, così, puntare su un altro elemento per rafforzare il centrocampo. Oltre al nome di Mirko Bruccini, che dovrebbe arrivare dal Cosenza, l’altro nome che sta circolando con insistenza all’’interno della società grigia è quello di Davide Agazzi. Il centrocampista, in uscita dal Livorno, è già da alcuni giorni finito nel mirino di patron Di Masi. Due nomi, quindi, Bruccini e Agazzi, che potrebbero finire in rosa prima dell’importante sfida dell’Alessandria con il Como, in programma domenica 10 gennaio. Ieri, intanto, la squadra si è ritrovata per i tamponi e per la ripresa degli allenamenti. In gruppo è rientrato anche Alessandro Gazzi che ha smaltito il brutto infortunio patito due mesi fa nella gara con il Livorno.