La “Guerra di Capodanno”: per i botti muore tredicenne ad Asti

Asti – Un giovane rom di 13 anni è morto poco dopo la mezzanotte per le lesioni all’addome causate da un petardo esploso al campo nomadi di Via Guerra. Immediatamente trasportato all’ospedale è deceduto prima di entrare al Pronto Soccorso. I familiari del giovane, per la disperazione, hanno dato in escandescenze danneggiando i locali dell’ospedale e il parcheggio. Sono intervenuti i carabinieri che stanno effettuando gli accertamenti del caso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo alcune indiscrezioni non si escluderebbe neppure il ferimento a morte della vittima con un colpo pistola sparato accidentalmente.

Come ogni anno si è ripetuto in tutt’Italia il triste rito di capodanno con botti e colpi di arma da fuoco per festeggiare l’anno nuovo. Molti i feriti ma per fortuna, ad eccezione di quello di Asti, nessun decesso. Secondo l’archivio del Viminale negli ultimi cinque anni in Italia ci sono stati due morti. Il numero dei feriti gravi ha fatto registrare il picco (35) nel 2012 per poi scendere progressivamente fino ai 9 del 2018; un lieve aumento si è avuto nel 2019 (13), nel 2020 (11) e quest’anno (12). In particolare, il dato relativo ai minori under 12 rimasti feriti è sceso dai 23 dell’anno scorso ai 3 di quest’anno, mentre quello relativo ai minori di età compresa tra i 13 e i 17 anni è diminuito dai 20 dello scorso anno ai 6 di stanotte.