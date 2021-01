Motocross: il diciassettenne Andrea Roncoli di Cassano Spinola premiato con la medaglia d’argento al valore atletico

Cassano Spinola – Buone notizie per il motocross della provincia di Alessandria. Andrea Roncoli, giovane pilota di Cassano Spinola, ha conquistato la medaglia d’argento al valore atletico per i risultati ottenuti nel 2019. Roncoli, pochi giorni fa, ha siglato l’accordo per il 2021 con GasGas e Team Racestore. Diciassette anni, ha iniziato la sua carriera nel minicross nel 2011, ma il suo anno d’oro è stato proprio il 2019, quando ha conquistato il tricolore Mx 125, partecipando anche al Mondiale Mx junior 125 e all’Europeo per nazioni. Nel 2020 Roncoli si è classificato secondo agli Internazionali d’Italia motocross 125 e terzo nell’italiano Mx junior 125, settimo nell’Europeo 125. Ora si prepara a guidare una GasGas Mc 250, gareggiando nell’Italiano Prestige Mx2 e nell’Europeo EmX2.