Gnocchetto isolato e i disagi aumentano

Ovada – La responsabilità della mancata riattivazione della strada provinciale 456 del Turchino in località Gnocchetto sarebbe della Provincia di Alessandria. Almeno così la pensa Federico Fornaro, consigliere di maggioranza del Comune di Ovada e deputato di LeU, che ha ricordato come la ministra dei Trasporti De Micheli intenda inserire la somma da destinare alla frana, necessaria a finalizzare l’accordo e il trasferimento di competenze ad Anas. Assegnazione tardiva per la mancata rilevazione di questa frana nella lista dei lavori alluvionali di somma urgenza in Provincia, come è successo alla strada di Rocca Grimalda, minacciata dalla frana, e al ponte travolto dall’Albedosa a Capriata d’Orba, dove è stata costruita una deviazione provvisoria. La situazione a Gnocchetto è notevolmente peggiorata con il maltempo che ha evidenziato nuovi rischi: la strada è adesso chiusa da una sbarra con lucchetto. I disagi conseguenti sono davvero pesanti. Si va dall’isolamento della zona, al problema dei camion, che arrivano dalla Liguria e, non sapendo dell’interruzione, si incastrano fra le case a Gnocchetto e sulla deviazione di Costa, fino alla mancata consegna della posta ormai da un mese. Ma se la Provincia di Alessandria ha tardato nel segnalare questi disservizi, il Parlamento deve assolutamente risolvere il problema. I parlamentari locali sono avvisati.