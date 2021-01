Le gare organizzate dall’Atletica Novese per il 2021

Novi Ligure – Con l’arrivo del nuovo anno l’Atletica Novese ha messo in calendario gli appuntamenti del 2021, con la speranza, ovviamente, che si riescano a realizzare tutti.

Si comincia domenica 25 aprile con la 37° edizione de “Attraverso i colli novesi”, 15° trofeo Famiglia Multedo, gara Fidal, Federazione Italiana Atletica Leggera, Regionale e Uisp, Unione Italiana Sport per Tutti, con percorso di quattordici chilometri e mezzo. Per iscriversi inviare mail a collinovesi@atleticanovese.it.

Martedì 15 giugno si terrà la 15° edizione della “Corsa del quartiere G3”, 14° Memorial Michele Giacomazzi, gara Fidal regionale ludico-motoria di sei chilometri. Per iscrizioni: atleticanovese@atleticanovese.it.

Domenica 29 agosto in programma l’ottava edizione del “Giro dei Calanchi nelle terre di Fausto e Serse Coppi”, gara Fidal regionale organizzata in collaborazione con Aics, Associazione Italiana Cultura e Sport, e Uisp di dieci chilometri. Ritrovo alle otto in piazza Candido Cannavò a Castellania, partenza alle nove e un quarto. Per iscriversi inviare mail a ilgirodeicalanchi@gmail.com.

Martedì 14 settembre si terrà, salvo modifiche, la diciottesima “5000 in Due”, quinto memorial Tiziana Illari, gara in pista Fidal in programma allo stadio “Costante Girardengo”. Ritrovo nel pomeriggio alle sei e un quarto, partenza alle sette e tre quarti. Per iscrizioni: atleticanovese@atleticanovese.it.

Venerdì 24 settembre sarà la volta del 14° “Meeting Regionale Pista”, 2° Memorial Pio Giovanni Scarsi, gara in pista in programma allo stadio “Costante Girardengo” riservata ad atleti Fidal Maschili e Femminili delle categorie AJP, dai sedici ai ventidue anni, e Senior, dai ventitré ai novantanove anni. Per iscrizioni: atleticanovese@atleticanovese.it.

Due appuntamenti, infine, domenica 17 settembre. A Novi Ligure, con ritrovo davanti allo stadio “Girardengo” alle otto e partenza alle nove e mezza, si terrà la 35° “Mezza Maratona d’Autunno”, Memorial G. Berrino, 16° trofeo Azimut, 4° Memorial R. Martini, gara Fidal Nazionale Certificata di ventun chilometri. Per iscrizioni: maratoninadautunno@atleticanovese.it. Sempre a Novi, con ritrovo ancora davanti allo stadio “Girardengo” alle otto e partenza alle nove e quaranta, si svolgerà il 17° trofeo “Birra Pasturana”, gara Fidal regionale di otto chilometri e trecento metri. Per iscrizioni: maratoninadautunno@atleticanovese.it.

Da confermare, invece, la 23° “Coppa Città di Novi Ligure”, 12° Trofeo Giacomo, gara Fidal regionale riservata ad Esordienti, Ragazzi, Allievi e Master, maschile e femminile, in programma domenica 7 febbraio, e la nona “StraNovi”, manifestazione ludico-motoria a passo libero AICS di cinque chilometri, in programma venerdì 21 maggio, con ritrovo alle 18 in piazza XX Settembre a Novi e partenza alle 20:15.