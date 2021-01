Novi e Valenza con due strategie diverse per non aumentare la Tari

Alessandria – Se a Novi Ligure l’aumento della Tari (Tassa Rfiuti) poteva essere il prodromo della crisi di giunta che sull’argomento è già andata “sotto”, in previsione dell’approvazione del bilancio, a Valenza invece la decisione di non aumentare la tassa deriva dalla necessità di ridare fiato all’economia concentrando il gettito fiscale tutto nel 2021. Quindi se a Novi si risparmia per mantenere in piedi una giunta di centrodestra che fa acqua da tutte le parti, a Valenza la stessa scelta è stata fatta per facilitare la ripresa economica post-covid. Che ci sia in entrambe le decisioni lo zampino di Ugo Cavallera, grande vecchio della politica di centrodestra in Piemonte ed in Provincia di Alessandria? C’è chi dice di sì, anche perché sia a Novi che a Valenza l’azione del grande Ugo è stata determinante per la vittoria finale. A Novi la decisione di non aumentare la tassa dei rifiuti obbliga ad iniziare la lotta agli evasori. Lo conferma il “sindaco ombra” nonché segretario cittadino della Lega Giacomo Perocchio che, a questo proposito, promette una più stretta collaborazione con Acos Gestione Ambiente. Insomma, se nella capitale della Liguria piemontese s’è deciso di raschiare il barile, nella Città dell’Oro coi risparmi si tende ad ottimizzare le risorse concentrando il gettito della tariffa in un solo anno per dare la scossa che ci vuole per far ripartire la città. Esattamente come è stato fatto nella vicina Casale Monferrato che ha ridotto, anche solo di pochi euro, le tariffe.