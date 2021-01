Pallacanestro serie A2: trasferte per Bertram Derthona e JB Monferrato

Alessandria – Domenica di trasferte nei primi impegni del 2021 del campionato di serie A2, girone Verde, di pallacanestro per Bertram Derthona e JB Monferrato. I Leoni tortonesi, reduci da otto vittorie di fila e primi in classifica a punteggio pieno, faranno visita a Stings Mantova.

“Dobbiamo essere felici della crescita avuta, in difesa e in attacco, al rientro dagli spogliatoi, ma al tempo stesso consapevoli che il nostro focus deve essere sui miglioramenti che possiamo avere sui due lati del campo in vista di due trasferte difficili che ci attendono, prima a Mantova e poi a Bergamo” è il commento di Vanni Talpo, vice allenatore dei tortonesi e al momento attuale coach al posto di Marco Ramondino, risultato positivo al Covid la scorsa settimana.

Sempre domenica alle 18 impegno esterno anche per JB Monferrato. I monferrini faranno visita a Bcc Treviglio. Tutti a disposizione i giocatori agli ordini di coach Ferrari mentre tra gli avversari sono da valutare le condizioni di Pepe. La squadra casalese, dopo tre sconfitte di fila, domenica scorsa ha vinto il derby contro Edilnol Biella.