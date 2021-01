Ciclismo: oggi al “Ciclocross di Cremona” presente anche la Overall Tre Colli di Pasturana con il nuovo arrivato Luca Cibrario

Cremona – Si apre oggi, domenica 3 gennaio, la nuova stagione della Overall Tre Colli, squadra alessandrina di ciclismo di Elite e Under 23. Il team di Pasturana sarà, infatti, impegnato nel “Ciclocross di Cremona”, gara nazionale in cui sarà al via uno dei volti nuovi della formazione che ha, per la prima volta, una guida femminile ossia il direttore sportivo Linda Subbrero.

Il nuovo arrivato alla Overall Tre Colli è Luca Cibrario, torinese di 23 anni, in precedenza alla Development Guerciotti. L’anno scorso, nel ciclismo su strada, Cibrario si è piazzato settimo alla Torino-Biella mentre con l’inizio del 2021 le sue due prime avventure saranno nel ciclocross con la competizione di oggi a Cremona e poi il 10 gennaio a Lecce ai campionati italiani.