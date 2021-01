Grazie ai globocrati liberisti il piano criminale comunista si sta compiendo: la proprietà è un furto e gli Stati una gabbia da sfasciare

di Andrea Guenna – Una volta ero in attesa dell’ascensore quando arriva un vicino, notoriamente comunista ma simpatico, col quale inizio una discussione sulla globalizzazione. Lui è favorevole al totale abbattimento dei confini ed al rimescolamento delle razze umane fino ad arrivare ad una razza unica: quella dell’uomo nuovo. Lascio perdere citazioni bibliche come quando Yahweh incitava i discendenti di Giacobbe a massacrare tutti gli appartenenti alle altre tribù semitiche, perfino quella di Esaù che era il fratello gemello dello stesso Giacobbe – e poi gli antisemiti saremmo noi (?) – limitandomi a fare una semplicissima domanda al mio amico: “Scusi ma quando fra poco sarà rientrato a casa, nel suo appartamento del terzo piano, la chiuderà la porta o la lascerà aperta? Sappia che quella porta è come il confine di uno Stato, quando uno Stato è la storia di un popolo”. Mentre parlavo siamo arrivati al terzo piano e il mio amico mi ha lasciato per rincasare salutandomi cordialmente.

Anch’io rientro, chiudo la porta e mi metto davanti al computer cercando qualcosa di interessante da leggere. Finisco su un bell’articolo di Maurizio Blondet dove, ad un certo punto scrive: “In riferimento al primo numero del 2021 di Economist, il settimanale dei Rotschild, e talmud del Liberismo totale, non poteva essere più esplicito: “La proprietà della casa è il più grande errore di politica economica dell’Occidente. È un’ossessione che mina la crescita, l’equità e la fede pubblica nel capitalismo (Edizione 16 gennaio 2020): le economie possono subire sia crash improvvisi che malattie croniche. I mercati immobiliari nel mondo ricco hanno causato entrambi i tipi di problemi. Mille miliardi di dollari di mutui ipotecari hanno fatto saltare in aria il sistema finanziario nel 2007-2008. Menzogna – spiega Blondet – il collasso dei mutui subprime fu colpa loro, ma altrettanto perniciosa è la disfunzione strisciante che l’edilizia abitativa ha creato nel corso di decenni: città vibranti senza spazio per crescere; anziani proprietari abitanti in case semivuote desiderosi di proteggere la propria veduta dalla finestra; e una generazione di giovani che non possono permettersi facilmente di affittare o comprare e ritengono che il capitalismo li abbia delusi. Come spiega il nostro rapporto speciale – si legge ancora nell’articolo di Economist – questa settimana, la colpa è delle politiche abitative distorte che risalgono alla seconda guerra mondiale e che sono intrecciate con un’infatuazione per la proprietà della casa. Hanno causato uno dei fallimenti economici più gravi e duraturi del mondo ricco. È urgentemente necessaria una nuova architettura. Alla radice di quel fallimento c’è la mancanza di abitazioni, specialmente presso le città fiorenti in cui i posti di lavoro sono abbondanti. Dovunque, da Sydney [Australia] a Sydenham [Regno Unito], regolamenti poco chiari proteggono un’élite di proprietari di case […] e impediscono agli [impresari] di costruire i grattacieli e gli appartamenti che l’economia moderna richiede. Gli affitti elevati e i prezzi delle case che ne derivano rendono difficile per i lavoratori spostarsi dove si trovano i posti di lavoro più produttivi e hanno rallentato la crescita. […] I costi complessivi degli alloggi in America assorbono l’11% del pil, rispetto all’8% degli anni ’70. Se solo tre grandi città – New York, San Francisco e San Jose – allentassero le regole di pianificazione, il pil americano potrebbe essere più alto del 4%: un enorme plus”.

Et voilà le programme du Forum di Davos, di cui Sir Evelyn Rotschild (il padrone) è componente fisso. Un programma che contempla la soppressione della proprietà degli alloggi, e la loro confisca, al termine di una serie di eventi che, nella tabella di marcia filtrata da ambienti del governo del Canada contrari al progetto, sono, secondo Nicoletta Forcheri nell’anno che verrà:

Restrizioni di lockdown, chiamate terzo lockdown, saranno attuate con il divieto totale di viaggio anche tra città e paesi, secondo trimestre 2021 L’inserimento nel progetto di reddito universale, per il secondo trimestre 2021 L’interruzione programmata delle catene di rifornimento e degli stock, con grande instabilità economica, prevista per la fine del secondo trimestre 2021

Non c’è dubbio che qualcosa stia cambiando in tutto il mondo, ma siccome la matematica non mente e l’universo si basa sulla matematica, se da una parte gli uomini saranno depauperati di tutto, dall’altra ci dev’essere per forza qualcuno che detiene la proprietà di tutto. E allora? E allora, ancora una volta ci soccorre la Bibbia, con quanto si legge nel Deuteronomio 15 – 6: “Il Signore tuo Dio ti benedirà come ti ha promesso e tu farai prestiti a molte nazioni e non prenderai nulla in prestito; dominerai molte nazioni mentre esse non ti domineranno”. Ecco, stando al Deuteronomio, chi sarà il futuro proprietario del Mondo che, come scrive Blondet: “Per compensare il crollo economico internazionale […] offrirà un taglio del debito, dei debiti personali, dei prestiti, delle ipoteche, grazie al FMI nell’ambito del programma mondiale di reset del debito; in cambio i cittadini perderanno per sempre la proprietà privata di qualsiasi bene e dovranno partecipare al programma di vaccinazione covid19 e covid21 grazie al quale potranno viaggiare anche in pieno lockdown con un pass sanitario […]. I membri del Comitato hanno chiesto chi saranno i proprietari dei beni confiscati, e cosa succederà agli istituti di credito: la risposta è stata solo che il programma di reset del debito del FMI si incaricherà di tutti i dettagli. Il nulla assoluto”.

Tuttp ciò, se si dovesse avverare, è dedicato ai compagni trinariciuti che hanno lavorato una vita per mettere su famiglia fare dei figli, farli studiare, farli sposare e regalare loro una casetta. Pufff… sparirà tutto, compagni, e sarà così per “merito” vostro, che siete una miserabile e inconsapevole manovalanza di quei quattro stronzi di globocrati, rapinatori e assassini che alla fine della fiera ci vogliono portar via tutto e dominare.

Grazie, grazie davvero da un liberale che crede nell’autodeterminazione dell’uomo, nella sua libertà e nella proprietà privata.

Ma non è detta l’ultima parola perché noi liberali ci siamo sempre e siamo tosti.

Ce la metteremo tutta per evitare questi scenari disumani.

Combatteremo fino alla fine. Statene certi… e noi le rivoluzioni le vinciamo sempre!

Come ha scritto William Shakespeare: “I paurosi muoiono mille volte prima della loro morte, ma l’uomo di coraggio non assapora la morte che una volta”.

Viva l’Italia libera e liberale!