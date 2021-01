Pallacanestro serie A2: trasferte ok per Bertram Derthona e JB Monferrato

Alessandria – Inizia nel migliore dei modi il 2021 per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria. In serie A2, girone Verde, nona giornata di andata, hanno vinto sia Bertram Derthona che JB Monferrato, entrambi impegnati in match in trasferta.

I Leoni tortonesi hanno centrato la nona vittoria di fila andando ad espugnare il parquet di Stings Mantova. 81-72 il risultato finale a favore della squadra piemontese. I primi minuti scorrono sul filo dell’equilibrio fra le due formazioni, prima di un mini break dei padroni di casa che vale il 10-6 di metà periodo. Parte centrale della frazione di marca mantovana, guidata dalle giocate di James e Cortese che portano il punteggio sul 19-13. La reazione dei Leoni è affidata al talento di Ambrosin, che firma uno 0-8 di classe che dà il sorpasso agli ospiti (19-21 al 9’): time-out Staff. Il primo quarto è chiuso da Cannon e Cortese, che fissano la parità a quota 23 dopo dieci minuti. Gazzotti e Graziani provano a spingere avanti la formazione allenata da Talpo con alcuni canestri da fuori in serie, ma Mantova ribatte colpo su colpo: la sfida è bella ed equilibrata, anche nel parziale (38-39 al 17’). Nelle battute conclusive del primo tempo, gli Stings operano il sorpasso con James e Maspero: al 20’ padroni di casa avanti 44-42. Equilibrio sul parquet anche al rientro dagli spogliatoi, tra due formazioni spinte da giocate corali; sono poi Sanders e Ambrosin a produrre il break bianconero (53-59 al 27’) che costringe coach Di Paolantonio a interrompere le operazioni. Cannon sigla il +10 (53-63 al 29’), poi Mantova accorcia con Ferrara e Ghersetti: al 30’ Leoni avanti 57-63. Nell’ultima frazione prosegue il tira e molla nel punteggio tra le due squadre: dopo il nuovo strappo bianconero (59-68), Mantova torna a contatto grazie alla tripla di Maspero (64-68 al 33’) che provoca il time-out della Bertram. In uscita dalla sospensione, gli ospiti mettono il turbo e producono un maxi parziale di 4-13 che li porta al 68-81 del 38’. Nelle battute conclusive Mantova accorcia le distanze, ma il Derthona si impone per 72-81.

Bene anche JB Monferrato, vittorioso sul parquet di BCC Treviglio 88-77. Primo quarto a basso punteggio all’insegna del grande equilibrio, chiuso sul pari 17. Nel secondo quarto buon break della JBM, che chiude il primo tempo sul +7 (33-40). Al rientro in campo JBM ancora in evidenza con Thompson che trova con continuità il canestro, sfruttando i tagli non seguiti dalla difesa della BCC. Treviglio prova a reagire con Frazier, ma è ancora la JB Monferrato a controllare la gara con il terzo quarto che si chiude sul 52-66. Nell’ultimo quarto le due squadre attaccano al meglio delle loro possibilità: Redivo contiene i tentativi della BCC Treviglio di avvicinarsi, con i padroni di casa che comunque si aggiudicano il conteggio del quarto. L’incontro termina 77-88. Miglior giocatore rossoblù Redivo, autore di 26 punti con 10/13 da due. Per i monferrini è la seconda vittoria di fila dopo quella ottenuta in casa contro Edilnol Biella.