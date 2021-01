Grigi: il centrocampista Bruccini ormai a un passo, Stijepovic alla Pistoiese

Alessandria – Pare proprio essere ormai cosa fatta l’arrivo di Mirko Bruccini dal Cosenza all’Alessandria. Il trentaquattrenne centrocampista, oggi, è stato convocato dal mister della compagine calabrese, Occhiuzzi, per la gara con l’Empoli ma la sua presenza in rosa sarebbe ormai solo per questioni numeriche. Infatti dopo quest’ultimo impegno il giocatore raggiungerà il capoluogo piemontese per firmare un contratto che lo legherà al club di patron Di Masi per un anno e mezzo, fino al giugno 2022 con rinnovo automatico, senza neppure sedersi al tavolo, se sarà serie B. Se i tempi saranno rispettati, il nuovo acquisto dovrebbe già firmare ed essere con il nuovo gruppo al più tardi da mercoledì. Potrebbe, di conseguenza, essere già schierato per il match di domenica 10 gennaio, al “Moccagatta”, contro il Como, sfida importante per i Grigi in ottica vetta della classifica. A lasciare il club piemontese, nelle prossime ore, sarà invece Stjiepovic che tornerà alla Sampdoria la quale, a sua volta, girerà l’attaccante in prestito alla Pistoiese. Un altro tassello vuoto, a questo punto, che l’Alessandria dovrà necessariamente riempire.