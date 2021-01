Il Gruppo Gavio riparte per l’A 33, Asti-Cuneo

Tortona – Il Gruppo Gavio, tramite la controllata Asmt, potrà finalmente terminare l’autostrada A 33 Asti-Cuneo (l’incompiuta nella foto tratta da La Repubblica), dopo le firme del ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, e della ministra dei trasporti Paola Demicheli, sugli atti aggiuntivi per lo sblocco dei cantieri fermi dal 2012. In sostanza sono state definite le convenzioni con le società Asti-Cuneo e Satap (Torino-Milano, Gruppo Gavio) consentirà di ultimare i 9,8 chilometri mancanti da ben otto anni della A 33 bloccata al viadotto monco che finisce nel vuoto nelle campagne di Cherasco, in provincia di Cuneo. Il percorso da realizzare (spesa 350 milioni) è diviso in due lotti (2.6 A e 2.6 B). Per concludere l’autostrada, si inizierà dove termina la tangenziale albese, nel territorio di Roddi e in direzione del nuovo ospedale di Verduno, che è il tronco B del lotto 2.6 per 5 chilometri di asfalto. Tra i lotti 2.6 A e 2.6 B sono nove chilometri di strada in tutto.

Secondo gli immancabili ottimisti per finirla ci vorranno tre anni e mezzo circa il che vuol dire, più realisticamente, che in cinque anni (forse, chissà, può darsi, vedremo, non si può mai sapere, staremo a vedere, chissà chi lo sa, probabilmente, non si sa mai) questa sorta di supplizio sarà finito, e l’autostrada potrà entrare pienamente in funzione.

Anche stavolta non c’è paragone con le tempistiche di quando c’era Lui, San Benito Martire da Predappio al Governo, per cui in tre anni è stata fatta la Genova-Serravalle inaugurata nel 1935, mentre i fighetti del terzo millennio, come ha dichiarato lo stesso governatore Cirio, inizieranno a lavorare “non appena le condizioni del tempo lo permetteranno”.

Già ricominciamo male.

La storia di uno scandalo