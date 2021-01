Serie D: Casale Fbc ospite della Caronnese privo di mister Buglio positivo al Covid, l’Hsl Derthona riceve la Lavagnese

Alessandria – Il 6 gennaio riparte la serie D e, nel girone A, Casale e Derthona saranno impegnate, rispettivamente, in trasferta e in casa.

I Nerostellati, reduci dalla vittoria contro l’Imperia del 23 dicembre, saranno ospiti della Caronnese, quarta forza del campionato. Una sfida, sulla carta, decisamente delicata con i monferrini che dovranno fare a meno di mister Francesco Buglio, positivo al Covid. Al suo posto in panchina siederà il vice Maurizio Germano mentre sul fronte mercato il club di patron Gaffeo sarebbe vicino all’acquisto di un attaccante. Il gruppo, al completo, si sottoporrà, oggi, ai tamponi, previsti da procotollo nelle 48 ore prima della partita.

L’Hsl Derthona, reduce da due sconfitte consecutive contro Legnano e Gozzano, riceverà al “Coppi” la visita della Lavagnese. I Leoncelli dovranno, dunque, cercare assolutamente di ritrovare il feeling con la vittoria dato che le due sconfitte hanno fatto scivolare i Bianconeri al quinto posto, a -8 dalla capolista Bra, in coabitazione con la Sanremese.

Fischio d’inizio, per tutte le gare di serie D, alle 14:30.