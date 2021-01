Tennis: al via il 6 gennaio il torneo “Debet Open” in programma ad Alessandria e Valenza

Alessandria – Con il nuovo anno ricomincia anche il tennis in provincia di Alessandria. Il primo torneo della stagione, il “Debet Open”, si giocherà in due circoli: al Nuovo Tennis Paradiso di Valenza e al Dlf di Alessandria.

Tre le fasi: i primi a scendere in campo saranno quelli appartenenti alla categoria Principianti, già impegnati il 6 gennaio, poi toccherà ai Semi Professionisti, che avranno tempo fino al 6 per segnalare la propria partecipazione, infine sarà la volta dei Professionisti che potranno iscriversi fino a domenica 10 gennaio. Il montepremi è di 600 euro, 300 per l’open maschile e altrettanti per l’open femminile. Si giocherà dal 6 fino al 24 gennaio.