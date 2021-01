Da Coldiretti Alessandria: altro che depositi nucleari, la nostra provincia ha una vocazione agricola del territorio

“La scelta deve tutelare la vocazione del territorio in una provincia come quella di Alessandria a forte vocazione cerealicola, corilicola, vitivinicola e orticola. Un’agricoltura green, variegata, che punta sempre più a progetti di filiera volti a valorizzare i prodotti locali, al biologico, alla difesa e tutela della biodiversità e sostenibilità. Le necessarie garanzie di sicurezza vanno anche accompagnate ad una forte attenzione al consumo di suolo evitando nuovi insediamenti con il riutilizzo e la bonifica di aree industriali dismesse. Un allarme arrivato negli ultimi 25 anni, solo per la nostra provincia, a qualcosa come meno 26.450 ettari: oltre il 28% della superficie agricola utilizzabile”.

E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti di Alessandria Mauro Bianco nel sottolineare l’importanza di un processo trasparente per la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in riferimento alla pubblicazione della Carta nazionale delle 67 aree potenzialmente idonee (Cnapi) che vede tra i siti “verde smeraldo” diverse aree della provincia alessandrina.

Nell’ordine:

Alessandria-Castelletto Monferrato-Quargnento;

Fubine-Quargnento;

Alessandria-Oviglio;

Bosco Marengo-Frugarolo;

Bosco Marengo-Novi Ligure.

L’area fra Alessandria-Castelletto-Quargnento e l’area Bosco Marengo-Novi sono le uniche di tutte le 67 aree individuate ad avere conseguito votazione piena.Tecnicamente ottima ma con una votazione “verde chiaro” sono Castelnuovo Bormida e Sezzadio.

Insomma, ancora un’Italia divisa a colori, ma diversi da quelli a cui siamo abituati: verde smeraldo (punteggio più alto), verde pisello (buono), celeste (isole) e giallo (zone possibili ma meno adeguate).

“L’allarme globale provocato dal Coronavirus – ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo (nella foto) – ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico rappresentato dal cibo e dalle necessarie garanzie di qualità e sicurezza che vanno difese e valorizzate per difendere la sovranità alimentare, ridurre la dipendenza dall’estero e creare nuovi posti di lavoro. Tutto questo va tenuto ben presente pensando all’Alessandrino e agli spazi ritenuti decisamente validi per il deposito dei rifiuti radioattivi”.