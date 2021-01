Grigi: ingaggiato l’attaccante Francesco Stanco dall’Imolese

Alessandria – Arriva il primo acquisto dell’Alessandria nel mercato invernale. Il club di patron Di Masi ha, infatti, ingaggiato Francesco Stanco, attaccante di 34 anni che va a colmare il posto vuoto lasciato da Stijepovic, tornato alla Sampdoria che l’ha girato in prestito alla Pistoiese. Stanco arriva dall’Imolese con cui ha disputato 12 gare, segnando 2 reti.Nella sua carriera ha vestito, per un campionato e mezzo, anche la maglia della Valenzana, dal gennaio 2008 e poi nel 2009 – 2010, poi cinque anni in B a Modena, inframezzati da un campionato a metà tra Pisa e Cittadella. È stato avversario dei Grigi nella Cremonese, nella stagione 2016 – 2017. Poi un anno e mezzo alla Sambenedettese mentre nel 2019 – 2020 ha iniziato alla FeralpiSalò. A gennaio è tornato in serie B nelle file del Cittadella, infine il passaggio all’Imolese. Adesso l’arrivo in maglia grigia agli ordini di mister Gregucci.