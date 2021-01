Pallacanestro Serie B: tre impegni in dieci giorni per la Fortitudo Alessandria

Alessandria – Con il nuovo anno ricominciano gli impegni anche per la Fortitudo Alessandria, la compagine di pallacanestro maschile del capoluogo che milita in serie B. Tre le gare, nei prossimi dieci giorni, per la squadra mandrogna.

Domani, 6 gennaio, i ragazzi allenati da coach Vandoni saranno impegnati in trasferta, a Faenza. Assente Giancarli, causa infortunio alla caviglia, sarà invece presente Ferri che ha risolto il problema alla spalla. A Faenza sarà presenta anche Luca Valle, una delle giovani promesse della Fortitudo. Dopo Faenza, la Fortitudo rientrerà in città per preparare l’altro impegno esterno, a Imola, domenica 10 gennaio alle 18. L’andata si concluderà il 16 gennaio con il match casalingo, al PalaCima, contro Cesena.