Serie D: rinviato il 13 gennaio per impraticabilità del campo il match tra Derthona e Lavagnese

Tortona – “Fondo pesantissimo e impraticabile”. È questa la motivazione che ha spinto l’Hsl Derthona a rinviare il proprio match casalingo in programma domani, mercoledì, avversario la Lavagnese, valido per la dodicesima giornata di andata del campionato di serie D girone A. “Impossibile giocare con un campo in quelle condizioni” ha sottolineato il ds dei Leoncelli, Luca Sacco, riferendosi alle condizioni del “Coppi”. La sfida ai liguri è stata rinviata a mercoledì 13 gennaio mentre il 27 potrebbe essere recuperato il match con il Casale, originariamente in programma il 16 dicembre. L’Hsl Derthona tornerà, dunque, in campo domenica 10 gennaio per la gara esterna in casa del Saluzzo.