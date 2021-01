Sparatoria nella notte in un campo nomadi: due minorenni in fin di vita

Sale – È ancora oscura la dinamica della sparatoria che ha avuto luogo prima dell’alba nel campo nomadi a pochi metri dalla circonvallazione. Secondo i primi riscontri tutto è avvenuto a causa delle divergenze tra i componenti della famiglia Vinotti, nomadi giostrai da diversi anni residenti a Sale. Pare che un giovane di 15 anni sia stato ferito gravemente alla testa, mentre un suo coetaneo è ricoverato in condizioni meno gravi. Il primo è finito all’ospedale di Alessandria mentre l’altro, meno grave, è ricoverato all’ospedale di Novi. Sarebbero stati gli stessi parenti ad aver ricoverato i due giovani. A sparare per primo sarebbe stato un terzo che si è reso irreperibile. Ha risposto al fuoco uno dei due giovani. Le indagini, condotte dai Carabinieri della Compagnia di Tortona e del Comando Provincia di Alessandria, sono coordinate dalla pm Lisa Iovane della Procura di Alessandria insieme ai colleghi della Procura dei minori di Torino. È già stato interrogato il minorenne non in gravi condizioni di salute che, tuttavia, non ha fornito dettagli utili sulla vicenda.