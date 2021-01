Calcio Serie D: il Casale attacca ma cede alla coriacea Caronnese

Caronno Pertusella (Caronnese 2 – Casale Fbc 1) – Nel primo match del 2021 il Casale Fbc incappa in una sconfitta esterna contro la Caronnese, quarta forza del campionato, nella sfida valida per la dodicesima giornata di andata del campionato di serie D girone A. 2-1 per la squadra di Caronno Pertusella con i Nerostellati, orfani di mister Buglio in panchina e con al suo posto il ds Giovanni Fasce, che, comunque, hanno tenuto bene il campo, trovando il pareggio nel secondo tempo e cercando di portare a casa almeno un punto.

La cronaca del match.

Subito padroni di casa protagonisti ad inizio partita: dopo poco più di 100 secondi i Rossoblù passano in vantaggio con Banfi che aggancia di testa una precisa punizione di Calì e supera il numero uno avversario Tarlev in slancio: 1-0. I lombardi sono padroni del campo di gioco e nella maggior parte dei casi riescono a disinnescare le azioni offensive del Casale tra la linea di centrocampo e la tre quarti. Il match prosegue lungo il primo tempo con le due squadre che agiscono senza colpo ferire. I Rossoblù gestiscono il risultato ottenuto con disciplina e ordine in campo andando a coprire i reparti. Al 36’ c’è il primo tiro in porta del Casale con Coccolo che, palla al piede, dopo un dribbling al limite dell’area, calcia un rasoterra che l’estremo difensore rossoblù Marietta para senza patemi. Al 39’ su punizione di Gargiulo tocca a capitan Corno fare da ponte per Calì che non aggancia a dovere a pochi metri dalla porta. Tre minuti più tardi Gargiulo , con punizione angolata, costringe Tarlev a smanacciare fuori dall’area. La prima frazione di gioco termina dopo un minuto di recupero.

Inizia la ripresa. Al 2’ Marietta neutralizza con una parata a terra un’incursione dell’attacco della formazione ospite, alla ricerca disperata del pareggio. Risponde con impeto la Caronnese: al 6’ Vernocchi con un lungo traversone impegna Tarlev alla respinta, Calì riprende palla e al volo calcia di mancino sicuro in porta dove il numero uno avversario si supera e respinge. Al 9’ il Casale pareggia i conti: succede tutto in area della Caronnese a pochi metri dalla porta rossoblù con un 1-2 tra Poesio e Franchini che insacca l’1-1 lasciando di stucco la retroguardia di Mister Gatti. Al quarto d’ora Bettoni su punizione sfiora il palo della porta dei padroni di casa. Al 18’ i Rossoblù tornano in vantaggio ancora con Banfi che realizza la sua doppietta personale della giornata grazie ad un assist del neo acquisto Siani che beffa la difesa del Casale sulla tre quarti e permette all’attaccante rossoblù di andare in gol : 2-1. Al 38’ Nouri, dal limite dell’area, calcia sopra la traversa della Caronnese. Al 44’ c’è ancora fiato per Siani che, palla al piede, cavalca la fascia sinistra e va al tiro in diagonale che sfiora il palo più esterno della porta del Casale. Dopo tre minuti di recupero la Caronnese può festeggiare il primo successo del 2021. Il Casale resta fermo a quota 9 punti, al terzultimo posto in classifica in coabitazione con l’Arconatese.

Caronnese: Marietta, Battistello (34’ st Torin), Gualtieri, Galletti, Cosentino, Gargiulo, Banfi, Vernocchi (11’st Putzolu), Siani, Corno, Calì. A disposizione: Angelina, Raccuglia, Rocco, Yamba. All. Gatti

Casale: Tarlev, Guida (34’st Nouri), M’Hamsi, Todisco, Cintoi, Bettoni, Mullici (42’st Fiore), Poesio, Franchini, Coccolo, Romeo (31’st Cocola). A disposizione: Tamburelli, Graziano, Albino, Vecchierelli, Fontana, Fabbri. All. Fasce.

Arbitro: Muccignato della Sezione di Pordenone

Gol: 2’ pt Banfi (Car), 9’ st Franchini (Cas). 18’ st Banfi (Car)

Ammoniti: Cintoi (Cas), Gargiulo (Car), Mullici (Cas), Romeo (Cas), Calì (Car).

Calci d’angolo: 1-5.

Recuperi: 1+4.

Note: terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.