Muore per emorragia dopo aver fatto il vaccino anticovid

Genova – Una donna di 89 anni residente in una Rsa genovese sul territorio di Asl3 è morta all’alba per emorragia cerebrale dopo essere stata sottoposta a vaccinazione anticovid. L’anziana era stata vaccinata ieri pomeriggio e subito dopo è stata colta da un’emorragia cerebrale e da uno sfogo rossocutaneo molto doloroso intorno al forellino della vaccinazione. È stata trasportata in emergenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Scassi, dove è morta stamane. Data la concomitanza degli eventi sono state avviate indagini autoptiche. Sul posto sono giunti i Carabinieri, mentre è probabile che la Procura apra un fascicolo sul caso.