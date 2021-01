Roberta Bruno si dimette da assessora all’urbanistica, la giunta di Novi scricchiola

Novi Ligure (Franco Traverso) – Siamo stati facili profeti quando abbiamo scritto che a Novi con ogni probabilità si andrà presto ad elezioni anticipate per eleggere un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. Dopo che, ai primi di novembre, sono stati sostituiti due assessori: Dolcino alle Finanze costretto a dare e dimissioni e Cuccuru allo Sport, che s’è rifiutato di dare le dimissioni per cui è stato licenziato in tronco senza giusta causa, le cose sono precipitate. L’ex capogruppo leghista Marco Bertoli ha costituito un gruppo consiliare a parte chiedendo (forse, chissà, può darsi, non si sa mai, che dio ce la mandi buona o abbonata che è lo stesso) in cambio del suo rientro in maggioranza (una maggioranza che nei numeri non ci sarebbe più), la testa dell’assessora all’Urbanistica, Roberta Bruno (nella foto), che ieri ha rassegnato le dimissioni (ma va?). Il povero sindaco Cabella, che di grane ne ha già da vendere visto che deve andare anche a processo per la vicenda Atm Alessandria di cui è stato presidente, ha respinto le dimissioni della Bruno tenendola in giunta con la delega all’ambiente e accollandosi provvisoriamente la delega all’urbanistica. Ha poi detto di voler mettere mano alla composizione della giunta con una non meglio precisata redistribuzione delle deleghe. Siamo a posto.