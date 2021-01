Al via la tangenziale ovest e la rotonda di Piazza XX

Novi Ligure (Franco Traverso) – Ci hanno messo trent’anni per decidere sulla realizzazione della tangenziale ovest proposta nel 1990 dal nostro direttore, allora trentasettenne consigliere comunale del partito liberale, che sulla “tangenzialina” aveva fatto un punto importante del suo programma politico amministrativo. Meglio tardi che mai. Ma se la “tangenzialina” è cosa fatta, sul resto si sta ancora dibattendo. I soldi che spenderà Rfi per l’opera che prevede un cavalcavia sulla linea ferroviaria di San Bovo saranno circa 22 milioni, ma si deve anche realizzare la rotatoria di piazza XX Settembre, anche questo progetto ormai trentennale proposto sempre nel 1990 dal consigliere del Msi Aimone Quattordio. Un autentico galantuomo, molto preparato che ci ha lasciati nel 2003. I due progetti ci sarebbero già e bisogna indire le gare d’appalto per la realizzazione pratica. Possibilmente prima che volti l’occhio anche il nostro ormai sessantasettenne direttore.