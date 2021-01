Casale Fbc: in arrivo la punta Colombi dal Fanfulla

Casale Monferrato – Si anima il calciomercato invernale del Casale. Il club nerostellato, reduce dalla sconfitta esterna con la Caronnese, starebbe infatti per assicurarsi le prestazioni di Matteo Colombi, punta di 26 anni, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter prima di una breve esperienza con la Primavera del Torino. Nativo di Broni, Colombi ha esordito in serie C con la maglia del Savona nella stagione 2014-2015. Ha militato poi, nella stagione 2015-2016, nell’Oltrepò Voghera, all’epoca presieduta da Lino Gaffeo, oggi patron del Casale, nella Maceratese, nell’Albinoleffe e nella Sanremese. Colombi si è appena svincolato dal Fanfulla, compagine con cui aveva iniziato il campionato nel girone B della serie D, e oggi, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto, dovrebbe diventare ufficialmente un giocatore del Casale. Si attende, quindi, solo la firma.