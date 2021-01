Gli uomini di Biden l’hanno uccisa a sangue freddo sparandole in testa: la stampa di regime ha nascosto la verità ma noi no (Video)

Se in Bielorussia avessero ucciso 4 manifestanti come è successo ieri a Washington si parlerebbe di dittatura

Washington (Usa) – Quattro manifestanti disarmati uccisi durante l’occupazione del parlamento americano. Questo è il bilancio a senso unico della manifestazione degli elettori di Trump che si dicono defraudati per la vittoria di Biden dovuta a macroscopici brogli elettorali.

A perdere la vita è stata anche Ashli Babbit, veterana dell’aeronautica e titolare di un’attività a San Diego uccisa da un cecchino di Biden che le ha sparato un proiettile in testa. Infatti la donna è stata colpita da un agente in uniforme della polizia del Campidoglio con la propria arma di servizio che, prima di premere il grilletto ha mirato bene alla testa della vittima inerme. Stando a quanto riferito dal capo della polizia di Washington, è stata aperta un’inchiesta sul caso.

Se tutto questo fosse accaduto in un Paese come la Bielorussia, i media di regime urlerebbero in coro alla dittatura. Direbbero che manifestanti pacifici avevano tentato di entrare nella sede della democrazia per fare sentire la propria voce: uccisi dalla polizia. Parlerebbero di vittime. Invece, siccome chi ha sparato ha difeso i ‘buoni’ dal popolo furioso, allora chi è morto non è più vittima.

La verità è documentata sotto: nel Video si nota a sinistra spuntare una pistola impugnata da un agente della banda Biden-Clinton in procinto di prendere la mira per sparare a distanza ravvicinata dritto nel cranio della povera Ashli Babbit. Cliccare sulla freccia sotto per vedere. Guardate subito il video prima che, come al solito, sia troppo tardi, perché ci oscurano!