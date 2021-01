Grigi: il calendario delle prime dieci giornate del girone di ritorno

Alessandria – La Lega Calcio ha, ufficialmente, comunicato la programmazione delle prime dieci giornate del girone di ritorno della serie C. L’Alessandria, nel girone A, giocherà con la Pistoiese, prima giornata di ritorno, domenica 24 gennaio mentre a Olbia si giocherà sabato 30, alle 12.30, data e ora concordate dai due club per esigenze organizzative. Poi sarà la volta del Lecco dell’ex allenatore Gaetano D’Agostino, primo turno infrasettimanale, mercoledì 3 febbraio alle 15 mentre il derby con il Novara si disputerà domenica 7 febbraio alle 17:30. Successivamente sarà la volta della Giana Erminio al “Mocca”, domenica 14 febbraio alle 17:30, e di due trasferte ravvicinate in Toscana: contro il Grosseto, mercoledì 17 febbraio alle 17:30 e contro il Pontedera, domenica 21 alle 15.

Il secondo posticipo dell’anno dei Grigi, che sarà trasmesso in diretta su Rai Sport, sarà lunedì 1° marzo, alle 21, Alessandria – Carrarese. Infine Livorno – Alessandria, giovedì 4 marzo alle 17.30 e Alessandria – Albinoleffe, domenica 7 marzo alle 20.30.