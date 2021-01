Grigi: preso il centrocampista Bruccini ma nella rosa quattro giocatori sono risultati positivi al tampone

Alessandria – Ora c’è l’ufficialità. Il centrocampista Mirko Bruccini è un giocatore dell’Alessandria. La notizia è stata resa nota, nel pomeriggio, sul sito del club piemontese. Un anno e mezzo di contratto per lui, fino al giugno 2022. Trentaquattro anni, in carriera Mirko Bruccini ha collezionato 353 partite con 47 gol, lo scorso anno 35 gare tra coppa e campionato e 8 reti con la maglia del Cosenza.

Intanto, però, per la squadra di patron Di Masi si complica la vigilia della ripresa del campionato. Quattro giocatori del club mandrogno sono, infatti, risultati positivi. Oggi pomeriggio tutto il gruppo squadra si è sottoposto ai tamponi molecolari, ulteriore accertamento dopo il periodo di vacanza. I primi controlli, alla ripresa, non avevano evidenziato casi. Oggi, invece, per quattro giocatori è scattato l’isolamento immediato e la quarantena che ne esclude l’utilizzo almeno per le prossime due gare, contro Como e Pro Patria. Dopo la negatività, infatti, il ritorno in campo non è automatico. Il protocollo prevede, infatti, anche visite di accertamento dell’idoneità.