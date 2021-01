Pallacanestro serie B: una Fortitudo Alessandria troppo arrendevole perde in casa del Faenza

Faenza (Rekico Faenza – Fortitudo Alessandria 93-59) – Comincia decisamente male il 2021 per la Fortitudo Alessandria che fuori casa, avversario Rekico Faenza, primo di tre impegni ravvicinati per i piemontesi che militano nel campionato di pallacanestro di serie B, perde nettamente 93-58.

Senza il playmaker Gianfranchi, problemi alla caviglia per lui, la squadra di coach Vandoni si affida al giovane Ferri e a Guaccio che va in doppia cifra e conquista nove rimbalzi.

Dal resto della squadra troppo poco, anche dai lunghi: De Paoli è ancora indietro nella conduzione, Del Maso troppo discontinuo.

Faenza scava subito il solco e con il play Ballabio segna sedici punti nei primi 10’. All’intervallo i romagnoli sono già avanti di 24 punti (58-34). Solo nel terzo quarto la Fortitudo aumenta l’intensità del gioco e accorcia, 66-45, ma nell’ultimo parziale i padroni di casa allungano ancora, fino al +34 alla sirena.

La Fortitudo tornerà in campo domenica 10 gennaio sempre in trasferta, avversario Imola, poi il 16 gennaio al PalaCima contro Cesena.

Rekico Faenza – Fortitudo Alessandria 93-59 (27-13, 58-34, 66-45)

Faenza: Pierich, Petrucci 3, Iattoni 4, Filippini 4, Testa 15, Rubbini 16, Ballabio 26, Anumba 9, Ragazzini, Calabrese 5, Ly-lee 6, Solaroli 5.

Fortitudo: Ferri 21, Apuzzo 7, Dal Maso 5, Bracchi 2, De Paoli 6, Guaccio 14, Paglia 2, Valle 2. Ne: Giancarli, Gaspari, Sacco.