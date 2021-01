Campi da cricket all’ippodromo di Novi che ospiterà i genovesi del Bogliasco

Novi Ligure – Avrà una nuova vita l’ippodromo “Corrado Romanengo” di Novi, chiuso ormai da diversi anni, e diventerà una struttura che ospiterà gare di cricket. A lanciare l’idea è stato il presidente della Federcricket, Fabio Marabini, che ha annunciato l’imminente apertura di due campi a Novi, in vista di un progetto finalizzato alla diffusione della disciplina di origine anglosassone che spopola in Asia e Oceania. Gli impianti sorgeranno nel prato interno all’anello della pista di trotto.

L’idea aveva preso corpo già in estate ma la pandemia in corso ha frenato tutto. L’idea di Claudio Ricci, proprietario della struttura, sarebbe quella di ridare vita all’ippodromo novese facendolo tornare centro di aggregazione: “Da un lato mi auguro di rivedere le tribune del Romanengo di nuovo popolate – ha dichiarato Ricci – dall’altro mi rende felice la possibilità di avere affittato la struttura a una Federazione affiliata al Coni ma che ha iscritti provenienti da tante parti del mondo. Se l’integrazione sociale e culturale deve passare per lo sport, sono contento di essere il mezzo per la realizzazione”.

I lavori dovrebbero partire entro breve e non saranno particolarmente invasivi: una striscia di prato di 20 metri, detta pitch, un wicket, tre paletti di legno sormontati da due piccoli stecchi sempre in legno e posti ai lati della parte centrale del campo, tanto terreno verde dove si distribuiscono i giocatori e poco altro.

Questo, comunque, potrebbe essere solo l’inizio. In futuro, infatti, il progetto potrebbe ampliarsi con l’avvicinamento del campo alle tribune mentre la torretta nel prato, una volta sede dei giudici di gara ippica, potrebbe diventare la postazione per le telecamere in caso di riprese televisive.

“Padrone di casa” sarà il Bogliasco, team ligure considerato l’erede del Genoa Cricket and Football Club.

“Novi sarà il campo base, si punta ad allestire l’erede del Genoa Cricket and Football Club” ha spiegato il consigliere federale Francesco Moscatelli. Soddisfatti i ragazzi del Bogliasco, tutti nativi di Bangladesh, India, Pakistan e Sri Lanka.