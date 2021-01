Covid: medico responsabile dei vaccini si uccide

Cosenza – Si è tolto la vita il dottor Lucio Marrocco (nella foto tratta da Il Corriere della Calabria), responsabile della vaccinazione anti Covid-19 sul personale ospedaliero a Cosenza. È accaduto ieri sera verso le dieci: il medico si è ucciso lanciandosi dal balcone al quinto piano della casa in Viale degli Alimena nella quale cui viveva con la famiglia. Marrocco, sposato con un altro medico, aveva 56 anni ed era direttore dell’Unità operativa complessa prevenzione e protezione ambientale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza che nei giorni scorsi aveva organizzato le fasi della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 negli ospedali di Cosenza e Rogliano. Specialista in medicina del lavoro, fin dall’inizio della pandemia ha lavorato per garantire la sicurezza di tutto il personale in servizio in corsia e per fornire loro i dispositivi di protezione individuale per evitare il rischio di contagio.