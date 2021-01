Il futuro di Alessandria passa da Genova e dal nuovo porto

Oggi a Genova si parlerà del nuovo porto e del futuro della logistica del Basso Piemonte

Genova (Giovanni Bruzzone) – Oggi pomeriggio alle tre a palazzo San Giorgio ci sarà un dibattito pubblico cui dovrebbe partecipare in video anche la ministra di Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli, per presentare il progetto della nuova diga di porto alla presenza del governatore della Liguria Giovanni Toti e del sindaco di Genova Marco Bucci. La nuova diga sarà costruita al largo di quella esistente, raddoppiando lo spazio di transito per le grandi navi dirette alla stazione marittima o ai terminal del porto vecchio e di Sampierdarena con un più ampio spazio di manovra. Il porto di Genova così com’è oggi è stato realizzato dal Duce negli anni trenta (fine lavori nel 1933) e non è più competitivo. I motivi sono il pescaggio limitato a 18 metri circa e la necessità di impiegare più rimorchiatori per le manovre in porto delle grandi navi, incidendo in modo sensibile sui costi. In virtù della sua realizzazione, che terminerà presumibilmente in cinque anni, si prevedono 40.000 posti di lavoro in più per un’opera che costerà circa un miliardo e dovrebbe essere finanziata dall’Europa alla quale il governo ha chiesto 500 milioni nel quadro del piano Next Generation Eu, mentre l’altro mezzo miliardo arriverà molto probabilmente da fondi privati ma, a questo proposito, la ministra De Micheli oggi potrà essere più esplicita.

Una diga per facilitare l’attracco delle supernavi

Grazie alla diga potranno entrare nel Canale di Sampierdarena anche le navi lunghe 400 metri e larghe 60, vale a dire il top della flotta cargo mondiale. Tra la fine della banchina e la nuova diga, quando sarà costruita, ci saranno 500 metri di mare che garantiranno il passaggio in contemporanea di due navi. Significa che quando una portacontainer sarà attraccata a Bettolo, il nuovo Terminal di Msc, un’altra nave potrà navigare sino al molo di Spinelli, qualche centinaio di metri più avanti. Oggi non è possibile e questo limite ha sempre bloccato gli investimenti dei privati. L’opera sorgerà su un fondale fra 30 e 50 metri e, tenuto conto dell’altezza dell’infrastruttura attuale, la muraglia dal fondale al cielo dovrà essere di circa 50 metri, con una sezione in superficie di 18 metri, alta almeno 10 metri sulla linea del mare. L’Authority ha concentrato l’analisi costi-benefici sull’opera nuda e cruda, lasciando sullo sfondo, eventualmente in sede di débat, ipotesi relative a sovrastrutture come pale eoliche, sistemi di generazione di energia elettrica dal moto ondoso, segmenti di porto annessi alla Diga (come i depositi chimici). In pratica per la realizzazione della diga ci sono fra 1,9 e 2,1 chilometri di diga da abbattere, e fra 3,2 (nell’ipotesi dell’accesso a Ponente, che prevede un angolo al largo di Bettolo e l’allungamento verso Sud-Est della diga davanti all’ex Ilva) e 3,8-4 chilometri di diga da costruire (nelle due ipotesi a Levante). È allo studio l’ipotesi di unificare il “pettine” di Sampierdarena, “tombando” le calate del porto novecentesco per renderlo un’unica, più funzionale maxi-banchina da 3,2 chilometri di lunghezza: spazio paragonabile solo a quello del terminal di Gioia Tauro (Foto de Il Secolo XIX).

La logistica del Basso Piemonte

Grandi e positive ricadute per la logistica del Basso Piemonte che ha proprio qui da noi, in Alessandria, l’epicentro. L’aumento del traffico portuale ligure necessita di un assetto dei trasporti (nell’area di retroporto) adeguato per evitare l’intasamento delle banchine. Per questo, oltre ad un sistema combinato su gomma e rotaia, serve una logistica efficiente. Lo scalo ferroviario mandrogno è già stato potenziato e Slala, la società di logistica presieduta dall’avvocato Cesare Rossini (nella foto a lato), punta su coordinamento e snellimento dei trasporti, ma anche sulla sinergia tra porti di Genova e Savona-Vado nell’ambito del sistema Ports of Genoa. Nel dicembre del 2019 è stato inaugurato Vado Gateway, il nuovo terminal container in grado di ospitare navi di grandi dimensioni, che offre un collegamento fra i mercati di Nord Italia, Svizzera e Germania. Il trasporto su terra è ferroviario al 40% con cinque treni settimanali, ma il loro numero è destinato a salire rapidamente. Il piazzale di stoccaggio è completamente automatizzato: le gru – straddle carrier ad alimentazione ibrida con operatore – sono controllate “da remoto” affinché nessuna persona possa essere presente nell’area durante le operazioni. Nel 2019 Ports of Genoa ha consolidato il suo ruolo di principale gateway italiano e mediterraneo al servizio delle industrie e dei mercati del Nord Italia e d’Europa, un sistema portuale che punta, entro il 2026, a movimentare 6 milioni di teu – dove per Teu si intende la capacità di trasporto di una nave – grazie ai nuovi terminal portuali e al potenziamento delle infrastrutture terrestri, facendo in modo che il sistema portuale della Liguria Occidentale diventi uno dei primi sei in Europa, coi porti di Rotterdam in Olanda con 12 mln di Teu, Amburgo in Germania con 9 mln di Teu, Anversa in Belgio con 8,5 mln di Teu, Bremerhaven in Germania con 6 mln Teu.