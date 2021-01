Calcio Serie D: Casale al “Palli” contro il Fossano, Derthona cerca il riscatto in casa del Saluzzo

Alessandria – Nella tredicesima giornata di andata del campionato di calcio di serie D, girone A, le compagini alessandrine, Hsl Derthona e Casale Fbc, saranno impegnate in un turno casalingo ed uno esterno.

In casa il Casale. I Nerostellati, al “Palli”; riceveranno la visita del Fossano sulla cui panchina siede Fabrizio Viassi, ex tecnico dei monferrini. La compagine allenata da mister Buglio potrà contare sul nuovo arrivato Matteo Colombi, attaccante ventisettenne con esperienze anche fra i professionisti, in serie C ha vestito la maglia dell’Albinoleffe, che dovrebbe essere la chiave per sbloccare l’attacco dei casalesi.

Gara esterna per il Derthona. I Leoncelli, reduci da due sconfitte di fila contro Legnano e Gozzano, andranno a fare visita al Saluzzo, squadra contro cui i Bianconeri uscirono l’anno scorso con un importante 0-0 che, a conti fatti, valse la promozione diretta in serie D dopo la sospensione dei campionati per l’emergenza Covid. Obiettivo riscatto, dunque, per i ragazzi allenati da Mister Pellegrini che potrà contare nuovamente su Draghetti, sia pure a minutaggio ridotto, e Manasiev, che rientra dallo stop imposto dal giudice sportivo, mentre dovrà rinunciare sia a Concas che sconta il secondo turno di squalifica, che a Mutti che deve ancora recuperare pienamente dallo stiramento di Gozzano.

Fischio d’inizio per entrambi i match domani alle 14:30.