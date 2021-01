L’assassino di Ashli Babbit, veterana dell’aeronautica militare Usa, è un agente afroamericano

di Andrea Guenna – Non mi fido. Destra o sinistra in questi casi non c’entrano. Contano i fatti non le opinioni. Mi rendo conto che qualcuno, a sinistra, ai fatti preferisca le opinioni, ma credere che un tizio vestito da sciamano sia stato uno dei capi della presunta rivolta del popolo di Trump contro il Congresso in procinto di approvare la nomina a capo dello Stato di Biden, è un po’ troppo. Come mi sembra strano che Trump abbia desiderato una rivolta squinternata come quella di Washington, quando invece sui social aveva invitato il suo popolo a manifestare pacificamente davanti al Campidoglio dove, secondo lui, si stava compiendo un atto che andava contro la realtà e la morale. Non solo. Mi fa pensare che, dopo due ore di occupazione pacifica del parco del Campidoglio, sia spuntato un manipolo di violenti armati che hanno dato l’assalto al palazzo, accolti fraternamente dagli agenti di presidio, al punto che molti di loro hanno scattato selfie con gli assalitori (erano tutti poliziotti?). Non è finita perché non mi convince nemmeno il fatto che a sparare a sangue freddo alla povera Ashli Babbitt, 35 anni, veterana dell’Air Force, sia stata uccisa a sangue freddo da un figlio di puttana afroamericano, agente della Capitol Police. Che l’assassino sia un nero, poi, lo si nota con estrema chiarezza dalla foto dove si vede che la mano con la pistola in pugno, che spunta da un inamidato polsino doppio, impreziosito da un gemello d’oro, è di pelle scura. Gli è che stiamo assistendo a un uso pianificato della propaganda ed altre azioni psicologiche allo scopo principale di influenzare le coscienze. Stiamo assistendo ad una psyop tendente a far credere, grazie alla complicità degli organi di stampa e alle interferenze nei social per trasmettere messaggi volti ad influenzare l’opinione pubblica, che ciò che è propagandato sia la verità. Stiamo parlando di una guerra psicologica resa possibile principalmente dall’intelligence e dalla politica complice (portata avanti da agenti dei servizi…). Marco Rizzo, come si legge nell’immagine a fianco, scrive su Twitter: “Fantastici i servi dell’informazione nostrana, quando avvenne il golpe ucraino il popolo si ribellava a una dittatura, ora che tocca agli americani li chiamano eversivi. In fin dei conti a Washington è successo quello che gli Usa hanno fatto in tutto il mondo negli ultimi 70 anni”. Verissimo, al punto che chi scrive chiede il conto dei 110.000 italiani inermi (vecchi, donne, bambini) morti ammazzati grazie ai bombardamenti a tappeto degli americani dell’ultima guerra mondiale. Dovevamo prenderli a pomodori in faccia altro che salutarli con le bandierine al loro arrivo in Italia. Cosa ne pensa l’Anpi. Ce lo faccia sapere che lo scriviamo volentieri.

Ma, tornando a bomba,