Pallacanestro serie A2: Bertram Derthona a Bergamo, JB Monferrato riceve Assigeco Piacenza

Alessandria – Una trasferta ed un impegno casalingo per le compagini di pallacanestro della provincia di Alessandria impegnate domenica, 12° giornata di andata con inizio gare alle 18, nel campionato di serie A2, girone Verde. Bertram Derthona farà visita a Withu Bergamo. Nelle file dei tortonesi, primi in classifica a punteggio pieno e ancora imbattuti, è emersa la positività al Covid di due giocatori mentre gli altri sono risultati negativi. I Bianconeri allenati da coach Ramondino, guarito dal Covid e dunque tornato regolarmente in panchina, ritroveranno gli ex Seck e Pullazi, ora nelle file di Bergamo. Sfida casalinga per la JB Monferrato. I casalesi, al Palaferraris, riceveranno la visita di Assigeco Piacenza dell’ex junior Casale Luca Cesana. In casa monferrina ci sono da valutare le condizioni di Simone Tomasini e Fabio Valentini, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.