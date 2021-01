Pallacanestro Serie B femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia in casa della capolista Udine

Castelnuovo Scrivia – Ricomincia il campionato, dopo la pausa natalizia, anche per Autosped Castelnuovo Scrivia, impegnata nel campionato di pallacanestro di serie B femminile. Le tortonesi questa sera, palla a due alle sette, saranno impegnate in casa della capolista Udine, penultimo turno del girone di andata.

Le friulane sono la vera sorpresa di questo girone dato che la squadra, nel periodo estivo, aveva attuato una vera e propria rivoluzione con la rinuncia di giocatrici importanti come capitan Vicenzotti (fine attività), Vella (passata a Vicenza), Rainis (Brescia), Ianezic (Broni) e la comunitaria Vente (Faenza). In realtà, alla prova dei fatti, ne è uscita invece una squadra che nelle prime dodici giornate ha collezionato una sola sconfitta, a Crema, espugnando poi campi molto ostici quali Moncalieri e Villafranca ed offrendo una notevole dimostrazione di forza e compattezza. Ruolo importante in questa crescita esponenziale lo ha avuto l’arrivo di Antonia Peresson, play guardia classe 1995, ma anche Vittoria Blasigh, classe 2004, giovane che aveva esordito con Udine nella serie cadetta due stagioni orsono mentre nello scorso campionato aveva fatto parte del progetto High School Basket Lab. Assieme a loro anche le confermate Turel, Sturma, Pontoni, Da Pozzo e Lizzi e l’ala pivot Marta Scarsi, giocatrice di grande qualità e sostanza e che nelle ultime sessioni di mercato era stata vicina anche a vestire la casacca dell’Autosped. Completa il roster friulano l’ala slovena Cvijanovic, classe 1998.

Sfida, dunque, sulla carta davvero complicata per le tortonesi allenate da coach Zara, reduci, comunque, da una serie di vittorie consecutive che hanno proiettato Castelnuovo Scrivia nelle parti alte della classifica.

Quella di questa sera sarà una gara particolare per Tay Madonna che con la casacca della Libertas Udine cominciò il proprio cammino nel basket che conta restando in Friuli per ben cinque stagioni.

Per quanto concerne la formazione tortonese, coach Zara dovrà sciogliere il dubbio D’Angelo visto che la giovane lunga di origine campane ha lamentato, nell’ultimo allenamento, un problema alla caviglia.