di Andrea Guenna – Vogliono farci credere che uno sciamano di origini italiane con le corna in testa, dipinto di verde e di blu, abbia dato l’assalto al Campidoglio di Washington seguito da un drappello di barbari, per conquistare gli Stati Uniti d’America. Io non ci credo. Credo invece che la stampa americana, e al seguito quella del mainstrem mondiale inginocchiato ai globocrati,