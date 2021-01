Calcio Serie D: un punto a testa per Hsl Derthona e Casale Fbc

Alessandria – Domenica di pareggi per le compagini calcistiche della provincia di Alessandria impegnate nel campionato di serie D girone A, tredicesima giornata di andata.

A Saluzzo l’Hsl Derthona ha terminato a reti inviolate il match contro i locali cuneesi. Reduci da due sconfitte consecutive, i Leoncelli hanno ottenuto, dunque, un punto che è servito a smuovere la classifica.

Match, nel complesso, equilibrato anche se il Saluzzo, nel primo tempo, ha avuto una ghiotta opportunità per passare in vantaggio su calcio di rigore, assegnato per atterramento di Tosi in area. Dal dischetto Goboardi si è fatto parare il rigore da Teti.

Nella ripresa ancora sostanziale equilibrio tra le due squadre anche se al Saluzzo è stato annullato un gol a Carrer per posizione irregolare apparsa, peraltro, evidente. Da parte sua il Derthona si è reso pericoloso con Cirio la cui punizione, al 20’, ha sfiorato il palo. Mercoledì i Bianconeri ritorneranno in campo contro la Lavagnese, al “Coppi”, per il recupero del match rinviato la settimana scorsa per impraticabilità del campo a causa delle nevicate.

Pareggio anche per il Casale Fbc. Al “Palli” i Nerostellati hanno terminato 1-1 la sfida al Fossano allenato dall’ex mister Viassi. Nella rosa monferrina presente anche il neoacquisto Colombi, punta proveniente dal Fanfulla. In uscita Vecchierelli, andato in prestito all’Arconatese.

Nel primo tempo più Casale che Fossano: al 19’ Poesio apre per Colombi, tocco al centro per Coccolo, la conclusione si stampa sul palo a Merlano battuto. Al 26’ occasionissima per gli uomini di Fasce, in panchina al posto di Buglio ancora in quarantena, sul sinistro a giro di Mullici Merlano si supera e toglie palla dal sette. Al 30’ ci prova Todisco sugli sviluppi di un angolo, colpo di testa che si spegne di poco sul fondo.

Nella ripresa il Fossano appare maggiormente reattivo rispetto ai locali e al 6’ passa in vantaggio: taglio di Fogliarino da destra, in area Alfiero salta più alto di tutti e corregge in rete.

Il Casale trova il pari al 20’: sugli sviluppi del tiro dalla bandierina di Romeo, in area svetta Franchini e di testa firma l’1-1.

Nel finale, in pieno recupero, occasione per il Fossano per vincere la gara ma Tarlev chiude in angolo la pericolosa azione dei cuneesi.

In classifica l’Hsl Derthona sale a 18 punti, al sesto posto assieme a Castellanzese, Chieri e Sanremese, mentre il Casale si porta a 10, in quart’ultima posizione.